Шымкентский школьник разработал проект на основе статьи Елбасы «7 граней великой степи»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Проект по пропаганде национальных ценностей «Развлекательный центр «Kazakhland» разработал ученик Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкента Сунгат Абдразак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкент.

Необычный проект был представлен на прошедшем в школе Дне открытых дверей. Автор проекта сообщил, что данную работу он подготовил, опираясь на статью Елбасы «7 граней Великой степи», поэтому развлекательный центр состоит из семи секций. Это страны: сказок, археологии, казахских песен, лошадей, рукоделия, национальных игр и двенадцати месяцев.





Ребенок, прибывший в центр, будет участвовать в различных национальных играх, квестах, совершенствовать умственные навыки. К примеру, дети, пришедшие в страну «Казахские песни-мелодии», будут слышать различные кюи и мелодии, нажимая на различные ноты на полу. Они не только увидят изображения музыкальных инструментов - домбры, кобыза, саз сырная на LED-экранах, но и насладятся их звучанием.





Юный изобретатель считает, что если проект будет поддержан, то он станет привлекательным и для туристов.

В этот день на ярмарке научно-творческих идей было представлено более 140 работ по таким направлениям, как «Bio worlds», «Рухани жаңғыру», «Robotics», «Научная лаборатория», «Intellectum zone», «STEAM» и «Лайфхак».







