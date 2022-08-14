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Шымкентский НПЗ расширит мощности переработки нефти
14 Августа 2022 14:11

Шымкентский НПЗ расширит мощности переработки нефти

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Шымкентский НПЗ в перспективе может расширить свои мощности по переработке нефти. Об этом в ходе визита в Атыраускую область сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас достаточно давно рассматривается вопрос о строительстве еще одного НПЗ. Однако сегодня наиболее приемлемый вариант – это расширение шымкентского НПЗ. Этот регион является основным рынком потребления нефтепродуктов. При этом у завода есть все условия для расширения. Он проектировался на 12 млн тонн переработки нефти в год. Общезаводское хозяйство и сама территория завода позволяют постепенно расширить предприятие. Строить новый завод в степи намного дороже, чем расширять уже имеющееся производство. Текущая мощность завода – 6 млн тонн, речь не идет о расширении сразу до 12 млн тонн, такой необходимости нет. 2-3 млн тонн в год – вполне нормальный вариант. Но пока такое решение не принято, потому что топлива у нас достаточно и рынок экспорта для этой продукции у Казахстана не такой большой. Страны Центральной Азии не потребляют много топлива, а в России свой профицит с точки зрения производства. Мы будем принимать решение исходя из необходимости покрыть собственные потребности страны. Если сейчас проблема урегулируется, то у нас есть время постепенно расширять Шымкентский НПЗ»,- сообщил Болат Акчулаков.


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