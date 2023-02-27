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Шымкентский НПЗ остановится на капитальный ремонт с 15 марта

27 Февраля 2023, 20:04
Шымкентский НПЗ остановится на капитальный ремонт с 15 марта Фото: petrosynthesis

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентский нефтеперерабатываюший завод начнет свой первый плановый ремонт с 15 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

«Законом о гражданской защите» РК требуется проведение планово-предупредительных ремонтов НПЗ РК (ППР) для обеспечения промышленной безопасности и освидетельствования технологического оборудования и трубопроводов, энергетического оборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов.

В соответствии с утвержденным в декабре 2022 года графиком текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период 15 марта – 9 апреля 2023 года для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой, восстановлением его отдельных частей и их регулировке», - сообщила пресс-служба Минэнерго агентству «Казинформ».


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