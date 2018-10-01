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Шымкентский марафон собрал более 4000 участников трех стран
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ- На дистанцию марафона в Шымкенте вышли участники трех стран: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Казахстан представляли участники со всех регионов страны. В одном потоке дистанцию преодолевали все, кто решил присоединиться и попробовать свои силы. Стартовав от фитнес-клуба «Royal» по проспекту Кунаева, участники марафона финишировали на площади Наурыз по проспекту Байдибек би. Несмотря на сильное похолодание - столбики термометров показывали 7 градусов выше ноля - бегать решили как дети, так и люди старшего поколения.
В целом, весь путь был поделен на несколько дистанций - 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. По каждой из них были определены победители в разных возрастных категориях.
В завершении марафона на площади Наурыз состоялся праздничный концерт.
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