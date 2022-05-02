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    22:02, 01 Май 2022 | GMT +6

    Шымкентский клуб стал победителем чемпионата РК по волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд высшей лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнирная таблица:

    1 место - «Шымкент Динамо» - 95 очков;

    2 место - «Туран Динамо» - 87 очков;

    3 место - «Жетысу-Жастар» - 78 очков;

    4 место - «Кайсар» - 61 очко;

    5 место - «Арайлы Актобе» - 46 очков;

    6 место - «ЧелГУ-Костанай» - 27 очков;

    7 место - «Жайык» - 19 очков;

    8 место - «КазНАУ» - 7 очков.


    Фото: olympic.kz
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