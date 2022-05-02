Шымкентский клуб стал победителем чемпионата РК по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд высшей лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнирная таблица:

1 место - «Шымкент Динамо» - 95 очков;

2 место - «Туран Динамо» - 87 очков;

3 место - «Жетысу-Жастар» - 78 очков;

4 место - «Кайсар» - 61 очко;

5 место - «Арайлы Актобе» - 46 очков;

6 место - «ЧелГУ-Костанай» - 27 очков;

7 место - «Жайык» - 19 очков;

8 место - «КазНАУ» - 7 очков.

Фото: olympic.kz