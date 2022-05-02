22:02, 01 Май 2022 | GMT +6
Шымкентский клуб стал победителем чемпионата РК по волейболу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд высшей лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Турнирная таблица:
1 место - «Шымкент Динамо» - 95 очков;
2 место - «Туран Динамо» - 87 очков;
3 место - «Жетысу-Жастар» - 78 очков;
4 место - «Кайсар» - 61 очко;
5 место - «Арайлы Актобе» - 46 очков;
6 место - «ЧелГУ-Костанай» - 27 очков;
7 место - «Жайык» - 19 очков;
8 место - «КазНАУ» - 7 очков.
Фото: olympic.kz