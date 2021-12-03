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    Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 миллионов тенге

    3 Декабря 2021, 19:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлены факты хищения госсубсидий на 400 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

    «Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность жителя города, совершившего хищение бюджетных средств. Следствием установлено, что фермер в период с 2020 по 2021 годы заключал мнимые сделки с сельхозпредприятиями на приобретение крупного рогатого скота племенных пород.

    После чего предоставлял договоры в ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент» для получения субсидий. В результате противоправной деятельности похищены бюджетные средства в сумме более 400 миллионов тенге», - говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.


    Автор:

    Сельское хозяйство Шымкент
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