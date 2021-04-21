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Шымкентские врачи спасли мужчину, у которого отказали легкие

21 Апреля 2021, 07:50
Шымкентские врачи спасли мужчину, у которого отказали легкие

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские врачи спасли 52-летнего гражданина, у которого отказали легкие. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Министерства здравоохранения РК в Instagram.

Исагила Тасима 4 апреля в тяжелом состоянии скорая помощь доставила из медицинского центра «Атамекен» в Шымкентский городской инфекционный центр. Так как состояние больного было крайне тяжелым, врачи сразу же госпитализировали его в реанимацию.

«У 52-летнего мужчины было выявлено заражение коронавирусной инфекцией и 80% поражение легких. Кроме того, пациент был подключен к аппарату, так как не мог дышать самостоятельно. У больного были осложнения 3-й степени дыхательной недостаточности, выраженный интоксикационный синдром, низкий уровень тромбоцитов.

Гражданину врачи оказали полное лечение по протоколу, а также помощь по антикоагулянтной и антибактериальной терапии. Пациента, получавшего лечение в реанимационном отделении более 10 дней, после улучшения состояния врачи перевели в палату», - рассказали в ведомстве.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, дышит самостоятельно. Врачи планируют выписать его из больницы через несколько дней.


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