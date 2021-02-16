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Шымкентские врачи извлекли комок волос из желудка 4-летней девочки

16 Февраля 2021, 14:37
Шымкентские врачи извлекли комок волос из желудка 4-летней девочки

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские врачи удалили комок волос из желудка 4-летней девочки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управление здравоохранения города.

Как рассказали в управлении, в городскую детскую клиническую больницу поступила девочка 4-х лет с жалобами на боли в животе, рвоту, слабость, бледность кожных покровов. По результатам общеклинических анализов была выявлена анемия тяжелой степени. ЭФГДС показал трихобезоар желудка - скопление волос в желудочно-кишечном тракте.

«После переливания компонентов крови под общим наркозом девочке была сделана операция - верхне-срединная лапаротомия, гастротомия, удаление инородного тела желудка (трихобезоар размером 18×8 см, который заполнял около 90% желудка)», - рассказали в ведомстве.

После операции один день девочка находилась в отделении реанимации, сейчас же - в отделении хирургии. Состояние ребенка средней степени тяжести. Боли в животе не беспокоят, кушает хорошо.

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