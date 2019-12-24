Шымкентские спасатели оказали помощь застрявшим на автодороге Алматы - Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с непогодой в воскресенье было закрыто движение на участке 593-632 км автодороги Алматы-Шымкент для всех видов автотранспорта. Из-за сильного бурана видимость ухудшилась, были развернуты спасательные мероприятия, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с осложнениями на дороге на выручку в село Шакпак баба Тулькубасского района выехали работники городского департамента по ЧС Шымкента. Из предприятия пожаротушения и аварийно-спасательных работ прибыло 9 работников и 3 единицы техники. Они провели спасательные работы на перевале Шакпак баба. Из снежного плена было ими вызволено 12 автомашин, на пункты обогрева доставлены 16 человек. Еще 66 человек обогревались на вахтовой автомашине.





Также 22-23 декабря было ограничено движение для всех видов транспорта в Байдибекском районе. Спасатели вызволили из снежного плена в районе поселка Алмалы Байдибекского района женщину 44 лет и годовалого ребенка. Они доставлены в пункт обогрева, расположенный в 35 км. Там их встретили медицинские работники и доставили в больницу села Шаян. Их жизни ничто не угрожает.









Автор: Марат Манаспаев