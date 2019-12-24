+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шымкентские спасатели оказали помощь застрявшим на автодороге Алматы - Шымкент

24 Декабря 2019 01:04
Поделиться:
Шымкентские спасатели оказали помощь застрявшим на автодороге Алматы - Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с непогодой в воскресенье было закрыто движение на участке 593-632 км автодороги Алматы-Шымкент для всех видов автотранспорта. Из-за сильного бурана видимость ухудшилась, были развернуты спасательные мероприятия, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Двух граждан Турции спасли на трассе в непогоду в Акмолинской области
70 пассажиров вызволили из снежных заторов на перевале Кордай в Жамбылской области Спасатели из Аксу помогли иностранным пассажирам сломавшейся на трассе легковушки Дед Мороз и Снегурочка посетили места подледной рыбалки в ВКО

В связи с осложнениями на дороге на выручку в село Шакпак баба Тулькубасского района выехали работники городского департамента по ЧС Шымкента. Из предприятия пожаротушения и аварийно-спасательных работ прибыло 9 работников и 3 единицы техники. Они провели спасательные работы на перевале Шакпак баба. Из снежного плена было ими вызволено 12 автомашин, на пункты обогрева доставлены 16 человек. Еще 66 человек обогревались на вахтовой автомашине.


Также 22-23 декабря было ограничено движение для всех видов транспорта в Байдибекском районе. Спасатели вызволили из снежного плена в районе поселка Алмалы Байдибекского района женщину 44 лет и годовалого ребенка. Они доставлены в пункт обогрева, расположенный в 35 км. Там их встретили медицинские работники и доставили в больницу села Шаян. Их жизни ничто не угрожает.



Автор: Марат Манаспаев
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив