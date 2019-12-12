Шымкентские полицейские усиливают меры по охране правопорядка

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 9 декабря текущего года сотрудниками Департамента полиции г. Шымкент проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Сегодня шымкентские полицейские обнародовали первые результаты ОПМ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В своей работе сотрудники правоохранительных органов опираются на поручения Главы государства, обозначенные в Послании «Конструктивный общественный диалог- основа стабильности и процветания Казахстана».

Как информирует пресс-служба, в ходе ОПМ по горячим следам раскрыто 115 преступлений, то есть 85,8%, в их числе 5 ранее совершенных, выявлено 7 фактов за содержание запрещенных предметов. Пресечено 1296 административных правонарушений, в том числе 202 факта мелкого хулиганства, 413 - распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 6 – выезд на встречную полосу, 531-нарушение миграционного законодательства.

Также проверено 268 арендных квартир, выявлено 268 фактов сдачи в аренду жилья без регистрации в налоговых органах. В приемник-распределитель водворено 10 человек, а в центр временной адаптации и детоксикации доставлено 72 гражданина.

Автор: Марат Манаспаев