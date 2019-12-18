Шымкентские полицейские провели профилактический рейд по улицам города

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента совместно с общественниками провели обход дворовой части улиц. В ходе рейда участники обнаружили и закрасили граффити-надписи, рекламирующие сайты по распространению наркотических средств, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские напомнили гражданам об опасности, которую таит в себе употребление запрещенных веществ, рассказали об основных признаках употребления человеком наркотических средств, быстроте развития наркозависимости и необходимости принятия срочных мер в случае ее возникновения.

Напомнили полицейские и о том, что в Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за ряд тяжких преступлений, в том числе и за распространение наркотиков. Сказали об ответственности, которая предусмотрена законом за хранение, употребление и распространение наркотических средств.

В ходе бесед участники мероприятия вручили гражданам памятки, призывающие сообщать о фактах торговли наркотиками в органы внутренних дел.