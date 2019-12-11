Шымкентские полицейские провели акцию по противодействию семейному насилию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 25 ноября по 10 декабря текущего года в Шымкенте проводится широкомасштабная акция «16 дней против насилия в отношении женщин», полицейские города приняли активное участие в мероприятиях по противодействию семейному насилию, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Шымкент.

Сотрудники группы по защите прав женщин от насилия Управления полиции аль-Фарабийского района встретились с местными жителями и провели с ними беседы на тему бытового насилия. Гражданам были разъяснены положения действующего законодательства, в частности, ответственность за нанесение побоев, а также алгоритм действий для женщины в случае, если в отношении нее совершено насилие в семье.





Всем участникам в ходе встречи вручены памятки, информационные буклеты, брошюры с «телефонами доверия» МВД и контактами кризисного центра для пострадавших от насилия в семье.









Автор: Марат Манаспаев