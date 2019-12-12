Шымкентские полицейские подводят первые итоги ОПМ «Правопорядок»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях усиления борьбы с преступностью в общественных местах и на улицах, соблюдения правопорядка, профилактики и пресечения правонарушений в период с 9 по 31 декабря текущего года сотрудниками департамента полиции Шымкента проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Сегодня шымкентские полицейские обнародовали первые результаты ОПМ, сообщает корреспондет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как информирует пресс-служба, в ходе ОПМ по горячим следам раскрыто 115 преступлений, то есть 85,8%, в их числе 5 ранее совершенных, выявлено 7 фактов за содержание запрещенных предметов. Пресечено 1296 административных правонарушений, в том числе 202 факта мелкого хулиганства, 413 - распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 6 – выезд на встречную полосу, 531- нарушение миграционного законодательства.

Также проверено 268 арендных квартир, выявлено 268 фактов сдачи в аренду жилья без регистрации в налоговых органах. В приемник-распределитель водворены 10 человек, а в центр временной адаптации и детоксикации доставлены 72 гражданина.

Автор: Айнур Акбаева