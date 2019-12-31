Шымкентские полицейские организовали праздник для воспитанников детского дома

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан сотрудники Департамента полиции во главе с начальником полковником полиции Ералы Жумаханбетовым организовали праздничное мероприятие для детей, благотворительная работа с которыми проводится уже с начала года и стала доброй традицией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Шымкент.

Полицейские порадовали ребят чудесными игрушками и сладкими подарками, а также организовали для детей праздничный стол и оказали материальную помощь.

В свою очередь дети приготовили для своих гостей необычные сюрпризы в виде костюмированных представлений и пригласили полицейских на праздничный хоровод вокруг красавицы-ёлки.





В окончании мероприятия начальник Департамента полиции г.Шымкент полковник полиции Ералы Жумаханбетов еще раз поздравил воспитанников и воспитателей детского дома №4. «От всего коллектива мы хотим пожелать вам всего самого наилучшего. Хорошо учитесь и занимайтесь спортом, слушайтесь своих преподавателей. Будьте здоровы, счастливы, чтобы все ваши желания исполнились в новом году! Мы рады навещать вас и помогать вам. И рады, что вы не забываете приглашать нас на ваши праздники. Мы собрали для вас сладкие подарки. И от души желаем вам счастья».

Руководитель детского дома, педагоги и сами дети выразили сотрудникам полиции благодарность за внимание и новогодние подарки.















