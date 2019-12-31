+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -1 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шымкентские полицейские организовали праздник для воспитанников детского дома

31 Декабря 2019 19:30
Поделиться:
Шымкентские полицейские организовали праздник для воспитанников детского дома

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан сотрудники Департамента полиции во главе с начальником полковником полиции Ералы Жумаханбетовым организовали праздничное мероприятие для детей, благотворительная работа с которыми проводится уже с начала года и стала доброй традицией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Шымкент.

Новости по теме

В Павлодарской области увеличат плотность нарядов пеших и автопатрулей полиции
Ключи от новых служебных автомобилей вручили акмолинским полицейским Рискуя жизнью, полицейские спасли пенсионера в СКО О резонансных преступлениях и борьбе за чистоту рядов – рассказал начальник полиции СКО

Полицейские порадовали ребят чудесными игрушками и сладкими подарками, а также организовали для детей праздничный стол и оказали материальную помощь.

В свою очередь дети приготовили для своих гостей необычные сюрпризы в виде костюмированных представлений и пригласили полицейских на праздничный хоровод вокруг красавицы-ёлки.


В окончании мероприятия начальник Департамента полиции г.Шымкент полковник полиции Ералы Жумаханбетов еще раз поздравил воспитанников и воспитателей детского дома №4. «От всего коллектива мы хотим пожелать вам всего самого наилучшего. Хорошо учитесь и занимайтесь спортом, слушайтесь своих преподавателей. Будьте здоровы, счастливы, чтобы все ваши желания исполнились в новом году! Мы рады навещать вас и помогать вам. И рады, что вы не забываете приглашать нас на ваши праздники. Мы собрали для вас сладкие подарки. И от души желаем вам счастья».

Руководитель детского дома, педагоги и сами дети выразили сотрудникам полиции благодарность за внимание и новогодние подарки.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МВД РК, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив