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Шымкентские полицейские нашли пропавшую трехлетнюю девочку

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Мая 2021, 10:51
Шымкентские полицейские нашли пропавшую трехлетнюю девочку

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские нашли и вернули родителям пропавшую трехлетнюю девочку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

2 мая 2021 года в управление полиции аль-Фарабийского района обратилась местная жительница 1999 года рождения с заявлением о пропаже дочери. По словам матери, около 13:00 часов ее 3-летняя дочь вышла из дома и пропала.

Для установления местонахождения девочки начальник департамента полиции города Шымкент генерал-майор полиции Ералы Жумаханбетов дал поручение всем районным управлениям полиции.

В розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав департамента.

Более 500 стражей порядка проверили территорию дворов и расспросили жителей. В поисках девочки также были задействованы служебные собаки кинологической службы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в 22:10 вечера сотрудники Полка патрульной полиции нашли пропавшую девочку на расстоянии одного километра от микрорайона «Отырар» и доставили ее домой к родителям.

Родители девочки выразили искреннюю благодарность шымкентским полицейским.


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