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Шымкент выйдет на самообеспечение к 2025 году - Тимур Сулейменов

27 Декабря 2018 12:02 137
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Шымкент выйдет на самообеспечение к 2025 году - Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Город Шымкент выйдет на самообеспечение к 2025 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

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«Город Шымкент является с экономической, С финансовой точки зрения потенциально развитым городом. По нашим расчетам, проведенным совместно с акиматом города, и с учетом планов экономического развития к 2025 году он выйдет на самообеспечение», - сказал Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы депутатов.

Ранее сообщалось, что после присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения бюджет мегаполиса увеличился на 11 млрд и достиг 94 млрд тенге.

Помимо 11 млрд 650 млн тенге, выделенных республикой, в городскую казну будут дополнительно перечислены на сферу городского транспорта 120 млн тенге и 183 млн тенге на строительство и асфальтирование городских дорог.

Фото: xpat.kz

 

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Ключевые слова: Шымкент, Правительство РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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