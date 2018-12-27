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Шымкент выйдет на самообеспечение к 2025 году - Тимур Сулейменов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Город Шымкент выйдет на самообеспечение к 2025 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената Парламента РК.
«Город Шымкент является с экономической, С финансовой точки зрения потенциально развитым городом. По нашим расчетам, проведенным совместно с акиматом города, и с учетом планов экономического развития к 2025 году он выйдет на самообеспечение», - сказал Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы депутатов.
Ранее сообщалось, что после присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения бюджет мегаполиса увеличился на 11 млрд и достиг 94 млрд тенге.
Помимо 11 млрд 650 млн тенге, выделенных республикой, в городскую казну будут дополнительно перечислены на сферу городского транспорта 120 млн тенге и 183 млн тенге на строительство и асфальтирование городских дорог.
Фото: xpat.kz
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