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Шымкент становится опорным центром туризма на юге страны

19 Декабря 2019 21:54
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Шымкент становится опорным центром туризма на юге страны

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкент в ближайшее время вполне может стать опорным туристским центром всего южного региона Казахстана. Об этом информируют специалисты городского управления туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В соответствии с Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в городе провдится большая работа по развитию и популяризации экотуризма и этнотуризма. Шымкент с его древней историей сегодня способен лидером туристской сферы в регионе, предложить различные виды туристических услуг.

По словам специалистов туризма, туристическое значение Шымкента велико. Это крупный город с развитой инфраструктурой, транспортный узел, соединяющий такие города Центральной Азии, как Ташкент, Бишкек, а также Северный Казахстан.

Шымкент имеет все возможности для того, чтобы стать активным сегментом на внутреннем и международном туристском рынке. В городе расположены 109 гостиниц, 10 парков, 7 музеев, 25 социально-культурных объектов, 5 театров, 18 аквапарков и 6 природных водоемов.

Ежегодно растет количество туристов, посещающих город Шымкент. Например, если в 2018 году количество посетителей составило 178 тысяч человек, то за 9 месяцев текущего года в городе уже побывало 185 тысяч человек. До конца года ожидается рост до 213 тысяч человек. Для прибывающих в город гостей оказываются различные виды качественных услуг.

На 20 туристских достопримечательностях города установлены QR-таблички с информацией на 3-х языках (казахский, русский и английский) и разработаны аудиогиды 20 объектов на 3-х языках, которые размещены на международной туристской платформе IZI travel.

«В мобильном приложении 2GIS размещена информация о туристских объектах и городских маршрутах. В следующем году работа по данному направлению будет продолжена. Управлением планируется установка дополнительно 10 QR-паспортов и запись аудиогидов. Также подана заявка на разработку VR, AR роликов о «Цитадели». В случае если ролики будут пользоваться популярностью у туристов, то в последующем аналогичная работа будет проведена и по другим объектам», - заверяют специалисты управления туризма.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Туризм, Шымкент,
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