Шымкент примет международный турнир по настольному теннису

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоится Открытый республиканский турнир по настольному теннису Shymkent Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем примут участие спортсмены из Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана.

26, 27 января в личном, в парном разрядах сыграют мужчины и женщины, а 28, 29 января - юноши и девушки.

Общий призовой фонд турнира составляет 5 700 000 тенге.

Фото: olympic.kz.