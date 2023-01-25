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Шымкент примет международный турнир по настольному теннису

25 Января 2023, 05:55
Шымкент примет международный турнир по настольному теннису

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоится Открытый республиканский турнир по настольному теннису Shymkent Cup, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем примут участие спортсмены из Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана.

26, 27 января в личном, в парном разрядах сыграют мужчины и женщины, а 28, 29 января - юноши и девушки.

Общий призовой фонд турнира составляет 5 700 000 тенге.

Фото: olympic.kz.

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