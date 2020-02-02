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Шымкент примет командный чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе

2 Февраля 2020 06:15
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Шымкент примет командный чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 14 февраля в Шымкенте пройдет командный чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

Сильнейшие команды определят между собой спортсмены из семи регионов. Так, за награды будут соревноваться стрелки из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областей. Всего в турнире примут участие 120 спортсменов.


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Ключевые слова: Спорт, Шымкент,
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