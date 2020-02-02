Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:19
-
-
вчера 19:48
-
вчера 19:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Шымкент примет командный чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе
2 Февраля 2020 06:15
Поделиться:
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 7 по 14 февраля в Шымкенте пройдет командный чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.
Сильнейшие команды определят между собой спортсмены из семи регионов. Так, за награды будут соревноваться стрелки из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областей. Всего в турнире примут участие 120 спортсменов.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена января
- Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала бронзовые медали чемпионата Азии
- «Барыс» победил омский «Авангард» в матче КХЛ
- Чемпионат мира по спидвею с участием семи стран стартовал в Алматы
- КХЛ: «Барыс» принимает омский «Авангард»
- Казахстанские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день Турнира четырех континентов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047