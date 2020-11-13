Шымкент примет чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте пройдет чемпионат Казахстана по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Республиканский турнир состоится с 14 по 20 ноября. В соревнованиях примут участие также стрелки из основного состава национальной сборной команды.

При этом из-за ограниченного количества участников (согласно санитарным нормам) на турнире выступят не более 100 атлетов.