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Шымкент приглашает на церемонию открытия Года культурной столицы СНГ-2020

10 Марта 2020 17:27
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Шымкент приглашает на церемонию открытия Года культурной столицы СНГ-2020

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом году 2200-летний Шымкент получил статус культурной столицы СНГ. Сейчас город готовится к церемонии открытия этого знаменательного Года, передает МИА «Казинформ».

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Мероприятие, интерес к которому проявляют все страны СНГ, должно стать примером не только для нашей страны, но и других республик Содружества. Вклад в это дело вносят не только шымкентцы – проведение Года культурной столицы состоится на государственном уровне. Значимое мероприятие состоится на центральном стадионе имени Кажымукана в 18:00.

Церемония открытия ознаменуется грандиозным гала-концертом с участием звезд искусств СНГ. Это будет мега-шоу с участием Нуржамал Усенбаевой, Жубаныша Жексенулы, Зарины Алтынбаевой, Жулдыз Уалихан, Сары Амангелды, популярных групп «Hawana», «Время и стекло», Омского хора, зарубежных исполнителей Евгения Курчича, Гулзинат Суранчиевой, Зафара Абдуалимова, Акбара Атамухамедова, Ширин Маматовой, Сильвы Акопьян, Марты Адамчук.

Вход на концерт – 1 тыс. тенге.

«Приглашаем вас на официальное открытие Года культурной столицы стран СНГ, уважаемые жители и гости города!» - отметили в акимате города.


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Ключевые слова: СНГ, Культура, Шымкент, Общество,
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