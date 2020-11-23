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Шымкент передал эстафету культурной столицы СНГ Душанбе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Ноября 2020, 10:44
Шымкент передал эстафету культурной столицы СНГ Душанбе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония закрытия года «Шымкент – культурная столица СНГ 2020» прошла в онлайн формате в историко-культурном комплексе «Цитадель», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Церемония транслировалось на телеканале Ońtústik TV и Bridge TV на YouTube.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов подвел итоги Года и передал эстафету культурной столицы СНГ председателю Душанбе Рустами Эмомали.

- Шымкент - древний город с 2200 летней историей. Для нас большая честь, что наш исторический город стал культурной столицей СНГ. Кроме того ЮНЕСКО официально объявлено, что в этом году истории нашего города будет не менее 2200 лет. Накануне таких исторических моментов Елбасы Нурсултан Назарбаев присвоил Шымкенту статус города республиканского значения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание социально-экономическому развитию Шымкента. На протяжении веков город развивался и стал крупным центром искусства и культурного наследия всей Азии. С тех пор жители Шымкента приобрели особые качества. Это бизнес, гостеприимство и стремление к переменам. Эстафету дружбы мы передаем в Душанбе по Великому шелковому пути, - сказал в поздравительной речи аким города.

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Помимо этого на онлайн встрече жителей и гостей города поздравили педседатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н., председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы.

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Эстафета дружбы была передана Генеральному консулу Республики Таджикистан в Алматы Баходуру Назиру. Символический караван, наполненный 2200 (в знак возраста города Шымкент) книгами, 2200 тумарами и 2200 луковицами тюльпанов, отправится по Шелковому пути в город Душанбе, столицу Таджикистана.

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В рамках закрытия года культурной столицы силами творческих коллективов 6 театров, 5 библиотек, цирка, зоопарка, центра обычаев и обрядов, дома культуры и других культурных учреждений прошли 48 спектаклей, 99 онлайн-мероприятий, 7 передвижных театральных перфомансов, 5 музыкальных перфомансов, парад ростовых кукол в образах поэтов, писателей, литературных деятелей. Также была организована выставка молодых художников Шымкента, презентация 7 муралов на фасадах зданий, книжная выставка и выставка ремесленных изделий на площади Байдибек би.

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Мероприятие прошло с соблюдением требований карантина.


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