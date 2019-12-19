Шымкент должен стать примером для всех - Ерлан Айтаханов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Шымкента Ерлан Айтаханов ознакомился с мероприятиями, которые пройдут в 2020 году в рамках программы «Шымкент - культурная столица СНГ». Были обсуждены вопросы подготовки к мероприятию, которое направлено на укрепление культурных связей народов Содружества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы города, за подготовку и проведение мероприятий несет ответственность не только управление культуры, а все управления. В этой связи градоначальник поручил провести их на самом высоком уровне.

«Главная цель - показать миру уникальную историю и культурное наследие третьего мегаполиса, богатую казахскую культуру. Мы должны провести мероприятия на самом высоком уровне. В первую очередь мы должны оправдать статус жителей добродетельного города, ведь без великодушия невозможно совершать благородные поступки. Шымкент должен стать в этом примером для всех», - отметил аким.

Напомним, мероприятия в рамках Года культурной столицы СНГ стартуют в апреле 2020 года. Состоится торжественное открытие торжеств в Шымкенте. Всего запланировано около 40 мероприятий, в числе которых церемония открытия, концерт с участием деятелей искусства стран СНГ, выставка прикладного искусства «Великий Шелковый путь», конкурс художников и фотографов «Шымкент - родина тюльпанов», фестиваль театрального и оперного искусства, международный конкурс айтысов, первый международный фестиваль эстрадных исполнителей «Душа Евразии», творческие встречи писателей и поэтов.

В ноябре состоится вручение премий международного конкурса «Содружество дебютов». Закрытие Года культурной столицы и передача эстафеты следующему городу запланированы также на ноябрь.

Автор: Айнур Акбаева