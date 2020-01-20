Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау - в топ-10 горнолыжных курортов СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристический портал ТурСтат к представил рейтинг самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой, передает МИА «Казинформ».

Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.