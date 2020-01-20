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Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау - в топ-10 горнолыжных курортов СНГ

20 Января 2020 11:50
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Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау - в топ-10 горнолыжных курортов СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристический портал ТурСтат к представил рейтинг самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ у российских туристов для отдыха и путешествий этой зимой, передает МИА «Казинформ».

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Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.


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Ключевые слова: Туризм,
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