Швейцария обвинила Гульнару Каримову в руководстве преступным синдикатом

Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как «Офис», со ссылкой на BBC передает МИА «Казинформ».

По словам прокуроров, 51-летняя Каримова – главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности.

Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей также вменяют отмывание средств, полученных незаконным путем, через ряд компаний и банковских счетов, расположенных в Швейцарии.

В результате расследования власти Швейцарии конфисковали более 340 млн швейцарских франков (370 млн долларов США) ее активов, которые должны быть возвращены в Узбекистан. Еще более 440 млн франков остаются под арестом, пока продолжается разбирательство.

Швейцарский адвокат Каримовой заявил, что она «оспаривает все обвинения и будет бороться за свое оправдание».