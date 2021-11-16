+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Швейный цех открыли для пожизненно осужденных в Костанайской области

16 Ноября 2021 20:58
Поделиться:
Швейный цех открыли для пожизненно осужденных в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Для пожизненно осужденных в Костанайской области открыли швейный цех, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДУИС.

Новости по теме
Осужденную освободили из колонии за прочтение 10 книг в Карагандинской области
Первый шахматный онлайн-турнир для осужденных прошел в Акмолинской области Осужденные приняли участие в онлайн-турнире по шахматам в Алматы Онлайн-турнир по шахматам среди осуждённых прошёл в Костанайской области

В учреждении чрезвычайной безопасности отбывает наказание более трёхсот осужденных, из которых более 150 - приговорены к пожизненному лишению свободы. 11 человек из этого списка получили работу в швейном цехе.

«Были оборудованы специальные рабочие камеры, где осужденные трудятся в две смены с 8-часовым графиком работы. Весь процесс трудоустройства регулируется Трудовым кодексом РК. На депозитный счет будут деньги поступать, то есть по мере их зарабатывания. В дальнейшем будут удерживать оттуда порядка 30-50% для выплаты компенсаций потерпевшим в фонд. В месяц он может заработать тысяч 40-50», - пояснил начальник учреждения УК 161/3 Нурбек Кабдикаримов.

Процесс отбора рабочих исходил из психологических особенностей. Была проведена большая работа психологами учреждения, тестовые и практические занятия с осужденными.

«Важное качество - чтобы был сдержан, эмоционально стабилен. Это обязательно. Также просматривали их хобби, увлечения, чем занимались в прошлой жизни», — отметила психолог учреждения УК 161/3 Светлана Щербакова.

Что касается продукции – то все будет зависеть от заказа. Уже готовится первая партия –это варежки и специальная одежда для осужденных.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Пенитенциарная система  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Осужденную освободили из колонии за прочтение 10 книг в Карагандинской области
Первый шахматный онлайн-турнир для осужденных прошел в Акмолинской области
Осужденные приняли участие в онлайн-турнире по шахматам в Алматы
Онлайн-турнир по шахматам среди осуждённых прошёл в Костанайской области
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
5 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
6 На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Читайте также
Осторожно, гололед: как уберечься пешеходам и водителям
Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив