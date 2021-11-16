Швейный цех открыли для пожизненно осужденных в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Для пожизненно осужденных в Костанайской области открыли швейный цех, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДУИС.

В учреждении чрезвычайной безопасности отбывает наказание более трёхсот осужденных, из которых более 150 - приговорены к пожизненному лишению свободы. 11 человек из этого списка получили работу в швейном цехе.

«Были оборудованы специальные рабочие камеры, где осужденные трудятся в две смены с 8-часовым графиком работы. Весь процесс трудоустройства регулируется Трудовым кодексом РК. На депозитный счет будут деньги поступать, то есть по мере их зарабатывания. В дальнейшем будут удерживать оттуда порядка 30-50% для выплаты компенсаций потерпевшим в фонд. В месяц он может заработать тысяч 40-50», - пояснил начальник учреждения УК 161/3 Нурбек Кабдикаримов.

Процесс отбора рабочих исходил из психологических особенностей. Была проведена большая работа психологами учреждения, тестовые и практические занятия с осужденными.

«Важное качество - чтобы был сдержан, эмоционально стабилен. Это обязательно. Также просматривали их хобби, увлечения, чем занимались в прошлой жизни», — отметила психолог учреждения УК 161/3 Светлана Щербакова.

Что касается продукции – то все будет зависеть от заказа. Уже готовится первая партия –это варежки и специальная одежда для осужденных.