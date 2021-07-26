Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
Многодетная жительница столицы Аякоз Шнейдер после перенесенного инсульта получила инвалидность. Несмотря на проблемы со здоровьем, мать шестерых детей окончила обучающие курсы и открыла свое дело. При этом на работу она принимает людей с особыми потребностями.
В 2014 году Аякоз Шнейдер перенесла инсульт, в связи с проблемами со здоровьем женщине было сложно найти работу. В 2020 году она обратилась за помощью в столичный акимат, где ей предложили пройти курсы социального предпринимательства и принять участие в конкурсе на получение гранта.
«Я обучилась в «Атамекен», получила грант на 500 тысяч. Я сразу же купила вышивальную машину, доложила свои деньги с пособий и взяла себе оверлок. Мне помогли с арендой помещения в СПК, помогли с ремонтом, оборудованием. Также я собрала таких же людей, как я, которые не могли устроиться на работу», — рассказала Аякоз Шнейдер.
Проект Аякоз – социальный, поскольку предприниматель берет на работу преимущественно людей с особыми потребностями, предоставляя им возможность реализовать себя.
Своим примером она хочет показать, что трудом и упорством можно добиться хороших результатов, даже при наличии жизненных трудностей. По ее словам, к сожалению, у некоторых людей сложился ошибочный стереотип о многодетных матерях.
«Мы получаем столько хороших отзывов о том, что именно многодетные мамы, инвалиды работают и проявляют свои творческие направления. Если мы будем работать, к нам будут относиться очень хорошо и с благодарностью», — отметила Аякоз.
Сейчас в цеху трудится шесть сотрудников, которые шьют на заказ. Цену на продукцию стараются держать ниже рыночной. В планах у предпринимательницы закупить новое оборудование, чтобы наладить массовое производство.