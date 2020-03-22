Швейные цеха театров шьют маски для многодетных семей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области швейные цеха театров начали шить маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что театральные мастерские перестроили свою работу, рассказал в Facebook заместитель акима области, курирующий социальные вопросы, Руслан Алишев.

«Респект работникам областной культуры. Североказахстанские театры сопереживают и оказывают помощь в это непростое время. В рамках акции партии Nur Otan #bizbirgemiz швейные цеха трех театров области обеспечивают своих сотрудников, малообеспеченных и многодетные семьи защитными масками, на которые сегодня большой спрос. И все это бесплатно», - написал Р. Алишев.

Ранее мы рассказывали, что многоразовые маски начали шить в Доме мамы и в ателье города и области.