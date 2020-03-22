Швейные цеха театров шьют маски для многодетных семей в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области швейные цеха театров начали шить маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О том, что театральные мастерские перестроили свою работу, рассказал в Facebook заместитель акима области, курирующий социальные вопросы, Руслан Алишев.
«Респект работникам областной культуры. Североказахстанские театры сопереживают и оказывают помощь в это непростое время. В рамках акции партии Nur Otan #bizbirgemiz швейные цеха трех театров области обеспечивают своих сотрудников, малообеспеченных и многодетные семьи защитными масками, на которые сегодня большой спрос. И все это бесплатно», - написал Р. Алишев.
Ранее мы рассказывали, что многоразовые маски начали шить в Доме мамы и в ателье города и области.
- Оказавшихся в Бишкеке казахстанок с больными детьми доставят в Атырау 24 марта
- О мерах по сдерживанию уровня цен на товары первой необходимости рассказали в НПП
- Какие меры предлагает НПП «Атамекен» по сохранению рабочих мест
- Резкий рост случаев заболевших коронавирусом отмечен в странах Африки
- Дипломаты организовали празднование Наурыза для соотечественников в аэропортах РФ
- Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана