Швейцарское издание swissinfo.ch: Казахстан начинает вакцинацию собственным препаратом QazVac
«Министр здравоохранения Алексей Цой был одним из первых, кто получил национальную вакцину QazVac», - говорится в заявлении его ведомства.
Вакцинация министра транслировалась в прямом эфире по телевидению и в социальных сетях.
Первую партию препарата - 50 000 доз - произвел Казахский НИИ проблем биологической безопасности.
Впоследствии ожидается увеличение производства до 500 000-600 000 доз в месяц.
По словам властей, доклинические испытания казахстанской вакцины начались в мае 2020 года, через два месяца после вспышки пандемии коронавируса.
Последующие тесты, согласно результатам, опубликованным в местных СМИ, показали эффективность 96% QazVac, вакцины, изготовленной с инактивированным вирусом.
Нур-Султан в настоящее время ведет переговоры с Турцией об упаковке части ее вакцин в этой стране, в то время как новый завод строится в Жамбылской области на юго-востоке.
Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 362 000 случаев заболевания и 3315 случаев смерти от COVID-19.
Вакцинация населения крупнейшей страны Центральной Азии российским препаратом Sputnik V началась уже 1 февраля, и на сегодняшний день иммунизировано около 900 тысяч граждан.
До конца 2021 года Казахстан планирует вакцинировать шесть миллионов человек.