Швейцарское издание swissinfo.ch: Казахстан начинает вакцинацию собственным препаратом QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «В этот понедельник Казахстан начал массовую вакцинацию населения от COVID-19 препаратом собственного производства, сообщили власти этой центральноазиатской страны QazVac», пишет швейцарское издание swissinfo.ch. МИА «Казинформ» предлагает перевод этой публикации.

«Министр здравоохранения Алексей Цой был одним из первых, кто получил национальную вакцину QazVac», - говорится в заявлении его ведомства.

Вакцинация министра транслировалась в прямом эфире по телевидению и в социальных сетях.

Первую партию препарата - 50 000 доз - произвел Казахский НИИ проблем биологической безопасности.

Впоследствии ожидается увеличение производства до 500 000-600 000 доз в месяц.

По словам властей, доклинические испытания казахстанской вакцины начались в мае 2020 года, через два месяца после вспышки пандемии коронавируса.

Последующие тесты, согласно результатам, опубликованным в местных СМИ, показали эффективность 96% QazVac, вакцины, изготовленной с инактивированным вирусом.

Нур-Султан в настоящее время ведет переговоры с Турцией об упаковке части ее вакцин в этой стране, в то время как новый завод строится в Жамбылской области на юго-востоке.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 362 000 случаев заболевания и 3315 случаев смерти от COVID-19.

Вакцинация населения крупнейшей страны Центральной Азии российским препаратом Sputnik V началась уже 1 февраля, и на сегодняшний день иммунизировано около 900 тысяч граждан.

До конца 2021 года Казахстан планирует вакцинировать шесть миллионов человек.