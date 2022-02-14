+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде

14 Февраля 2022 07:46
Поделиться:
Швейцарский горнолыжник победил в гигантском слаломе на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «золото» в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх. Соревнования прошли в Национальном горнолыжном центре в Яньцине, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля Знаменосец сборной Казахстана досрочно лишилась шансов на медаль Олимпиады Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде

Первое место занял швейцарец Марко Одерматт с результатом 2 минуты 9,35 секунды, второе – словенец Жан Краньец (+0,19 секунды), третье – француз Матье Февр (+ 1,34 с).

Казахстанский горнолыжник Захар Кучин не смог финишировать в первой попытке.

В воскресенье утром Национальный горнолыжный центр в пекинском районе Яньцин накрыл сильный снегопад и была ограниченная видимость. В первой попытке в гигантском слаломе трассу смогли пройти 54 из 87 горнолыжников. Во второй попытке финишировали 46 участников из 54.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира по батутной гимнастике
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 14 февраля
Знаменосец сборной Казахстана досрочно лишилась шансов на медаль Олимпиады
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Популярное
1 Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
2 Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
3 Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
4 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
5 Аким Алматы почтил память жертв январских событий
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Я хотел уничтожить стереотип: Абзал Ажгалиев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде
Пекин-2022: Казахстанский биатлонист финишировал предпоследним в гонке преследования
Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив