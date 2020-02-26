Швейцарские власти подтверждают первый случай заражения коронавирусом
ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - Во вторник швейцарские органы здравоохранения заявили, что 70-летний житель южного кантона Тичино, находящегося на границе с Италией, показал положительный результат на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
«Инфицированный человек был в Италии около десяти дней назад и участвовал в мероприятии недалеко от Милана», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Швейцарии.
На пресс-конференции чиновники заявили, что им доподлинно неизвестно каким образом человек заразился коронавирусом. Люди, с которыми контактировал данный гражданин, сейчас идентифицируются и помещаются в карантин на 14 дней.
В настоящее время Италия является европейским эпицентром вспышки коронавируса. Там инфицированы более 280 человек, одиннадцать человек погибли. Во вторник смертельный коронавирс COVID-19 начал распространяться из северных районов Ломбардии и Венето в центральную Тоскану, прибрежные районы Лигурии и Сицилии.
Швейцарские власти заявили, что в течение нескольких часов ожидаются результаты анализов 70 обследуемых из Тичино, а также из центральных и северных кантонов Берна и Базеля.
Они также сообщили, что на данном этапе нет необходимости принимать дополнительные меры, такие как закрытие школ. Новые меры будут рассмотрены, если у властей сложится впечатление, что распространение вируса вышло из-под контроля.
По данным Reuters, новый вирус уже убил более 2600 человек. Первый случай заболевания был зарегистрирован в Китае. На сегодняшний день случаи инфицирования зафиксированы в 30 странах мира. Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 80 147.
Более того, во вторник Австрия также подтвердила первый случай инфицирования коронавирусом.
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