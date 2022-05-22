22 Мая 2022 20:42

Швейцарские пейзажи, «мертвое» море и уникальные памятники ждут туристов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанская область – самый маленький и самый северный регион страны. Казалось бы, о каком туризме можно говорить в регионе, где лето длится не более трех месяцев. Тем не менее, местная Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в ТОП-10 приоритетных проектов республиканского значения и Государственную программу развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. Помимо нее, в области есть интересные места, которые точно заслуживают внимания туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нашем материале мы собрали краткую информацию о том, что можно посмотреть и какие места посетить в Северо-Казахстанской области.

Имантауско-Шалкарская курортная зона, Айыртауский район

Особенность района - в природном ландшафте, который часто сравнивают со Швейцарией. Озера, леса с реликтовыми соснами, сопки и степные зоны. За годы пандемии число туристов сюда значительно возросло. Приезжают сюда не только из регионов Казахстана, но и соседней России. В областном акимате утверждают, что североказахстанские красоты по посещаемости обогнали знаменитую Зеренду.

В развитие инфраструктуры курортной зоны ежегодно вкладывают большие средства. На озерах Шалкар и Имантау уже организовали более 40 зон отдыха, две гостиницы – в селе Саумалколь. Отелей класса люкс здесь не найти, но туристы приезжают сюда, скорее, за спокойным отдыхом, в единении с природой. Вообще, Северо-Казахстанская область подойдет любителям познавательного экотуризма.

Основная часть баз отдыха работает в летний сезон. На территории практически всех зон есть домики, бани, беседки, спортивные площадки, на некоторых – батуты, пирсы для катамаранов и весельных лодок, сауна, бильярд, теннис. Цены разные. В зависимости от расположения базы отдыха, наличия условий, инфраструктуры, набора услуг. Минимальная стоимость – 3-4 тыс. с человека в сутки. Аренда домиков на большую компанию – от 23 тыс. тенге, коттеджей – от 70 тыс. тенге.

На озере Имантау находится зона отдыха, на территории которой функционирует пантолечебница. Гостям предлагают пантовые ванны, бочки, массаж, фитобочки. Пантолечебница работает круглый год. Стоимость – от 5 до 10 тыс. тенге в сутки с человека. Зимой и летом можно приехать в охотничий дом, который включает гостиничный комплекс, баню, кафе, магазин. Гостям зимой предлагают катание на снегоходах, лыжах. В перспективе местные власти планируют организовать отдых именно в круглогодичном режиме.

Можно приехать со своей палаткой или домиком на колесах. Мобильный туризм в регионе тоже приветствуют и выделили места для автокараванинга.

На сайте районного акимата есть информация о действующих зонах отдыха с контактными телефонами. Места желательно забронировать заранее.

Айыртауский район может похвастать большим количеством по-настоящему интересных памятников истории и культуры. Чего только стоят загадочное археологическое поселение Ботай , историко-этнографический музей им. Ш.Уалиханова - усадьба Айганым, бабушки Шокана или мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров , ставший местом паломничества.

Любителям пеших прогулок понравятся туристские тропы по природным зонам. Длительность их от несколько часов до суток в зависимости от выбранного маршрута.

Например, тропа «Ущелье «Буян» займет более 3 часов. Пройти предстоит 7,5 км в обе стороны. Проходит тропа вдоль озера Имантау. Туристы остановятся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на озеро. Отсюда можно увидеть и небольшой островок в форме сердца, который в народе называют Казачьим. По легенде, в начале 19 века остров связывался с береговой зоной двумя косами и на нем проводился сход казаков. Покрыт он редким для этих мест кустарником можжевельника казацкого. К острову есть специальный турмаршрут на катере.

Маршрут «Горные сопки Имантау» рассчитан на сутки. Протяженность его – 7 км. Начинается от села Имантау, пролегает в юго-западном направлении по смешанному лесу. Затем подъём по восточному склону сопки Угловая, через бревенчатый переход тропа - к пещере Ракельского. Здесь оборудована смотровая площадка. Далее по южному склону - подъём на вершину сопки Котелок, по западному склону - спуск к ущелью Буян с кратковременным отдыхом. Обратный маршрут пройдет вдоль берега озера Имантау.

Всего для туристов разработали 12 троп и маршрутов по Имантауско-Шалкорской курортной зоне. Каждый из них позволит насладиться первозданной природой Айыртауского района и ощутить особую атмосферу этого места. Базы отдыха тоже могут организовывать турмаршруты по желанию гостей.

Озеро Минкесер, Мамлютский район

В Мамлютском районе у села Минкесер расположено горько-соленое озеро с одноименным названием. Вода и грязи его считаются лечебными. В 2020-м году Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней выдал предварительное медицинское заключение, согласно которому залежи иловой сульфидной грязи обладают активным бальнеологическим действием, а вода - высокоминерализованная. Иными словами, Мертвое море – в миниатюре.

Уникальное североказахстанское озеро только начали обустраивать. Местные предприниматели подвели электричество, организовали подвоз питьевой воды и технической воды. На территории установили мобильную баню, лежаки, шезлонги, беседку открытого типа, душевые и кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольную и волейбольную площадки, юрты, обустроили детскую игровую зону, предоставляют на временное пользование палатки, мангалы, вещмешки.

Архитектурные памятники, Петропавловск

Некогда купеческий город, Петропавловск может похвастать потрясающей красоты архитектурой 19-го века. Расположены дома местном Арбате - улице Конституции Казахстана. Ее, кстати, предлагают внести в книгу рекордов Гиннеса как самую протяженную пешеходную улицу. Сейчас в бывших купеческих особняках располагаются различные офисы, магазины, но облик сохранился. У каждого дома своя история и легенда. На исторические и архитектурные памятники в Петропавловске прикрепили таблички с QR-кодами. Всю информацию о местных достопримечательностях можно считать с помощью гаджета.

В двух купеческих домах историко-краеведческий и музей изобразительных искусств. Увлекающихся историей наверняка заинтересует «Резиденция Абылай хана». Экспозиции в музеях заслуживают отдельного внимания. Познакомиться с ними можно совершенно бесплатно. Вход во все музеи свободный.

В самом северном городе страны находится уникальный ботанический сад с вековой историей. За символическую плату увидеть здесь можно различные тропические растения, банановые и финиковые пальмы, лимонные деревья, папоротники и суккуленты, тисы и сакуру.

Рядом с оранжереей находится местный аквапарк - весьма популярный у жителей и гостей. Сюда приезжают даже из соседних регионов.

При Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева работает центр астрофизических исследований. Здесь недавно возобновили экскурсии.

Есть в Петропавловске парк аттракционов, торгово-развлекательные комплексы с большими игровыми зонами для детей, театры, в том числе кукольный, кинотеатры, необыкновенной красоты храмы и мечети. За городом работают несколько зон отдыха. В одной из них гостей встречают милые хаски, экстремалам понравится веревочный парк – первый и пока единственный в регионе.

Остановиться в Петропавловске можно в гостиницах или снять квартиру у специализированных компаний. Суточное проживание составит от 7 тысяч тенге. Средний чек в кафе на одного – от 5-7 тысяч тенге. Есть заведения с более демократичными ценами, столовые с домашней кухней. Город небольшой, обойти его вдоль и поперек можно пешком.

Приехать в Северный Казахстан однозначно стоит. Практически в каждом из районов региона есть уникальные места. Туристическая индустрия в регионе начинает активно развиваться. All inclusive здесь не найти, но окунуться в чистейшие озера, насладиться роскошной природой и прикоснуться к истории можно в избытке.