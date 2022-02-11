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Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала «золото» в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

11 Февраля 2022 11:55
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Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала «золото» в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала «золото» в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования проходят в районе Яньцин китайской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Первое в истории олимпийское золото в супергиганте для мужской и женской сборных Швейцарии по горнолыжному спорту.

Гут-Бехрами показала результат 1 минута 13,51 секунды. Ни одна из других горнолыжниц не смогла ее обогнать, и швейцарская спортсменка завоевала свою первую золотую медаль Олимпийских игр в дополнении к двум бронзовым олимпийским медалям в карьере.

Второе место заняла Мирьям Пухнер из Австрии, третье – Мишель Гизин из Швейцарии.

В неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине лидирует сборная Германии (6 золотых и 3 серебряные медали), второе место занимает сборная Норвегии (5-3-4), третье – команда из Австрии (4-6-4).

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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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