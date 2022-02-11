Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала «золото» в супергиганте на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала «золото» в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования проходят в районе Яньцин китайской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первое в истории олимпийское золото в супергиганте для мужской и женской сборных Швейцарии по горнолыжному спорту.

Гут-Бехрами показала результат 1 минута 13,51 секунды. Ни одна из других горнолыжниц не смогла ее обогнать, и швейцарская спортсменка завоевала свою первую золотую медаль Олимпийских игр в дополнении к двум бронзовым олимпийским медалям в карьере.

Второе место заняла Мирьям Пухнер из Австрии, третье – Мишель Гизин из Швейцарии.

В неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пекине лидирует сборная Германии (6 золотых и 3 серебряные медали), второе место занимает сборная Норвегии (5-3-4), третье – команда из Австрии (4-6-4).