Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Швейцария вернет Узбекистану $131 млн из активов Гульнары Каримовой
16 Августа 2022 18:41

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн из активов Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Берне 16 августа между Швейцарией и Республикой Узбекистан подписано соглашение о способах возврата активов дочери бывшего президента РУ Гульнары Каримовой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции Республики Узбекистан.

«Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой и легализованных на территории Швейцарии», - сообщает пресс-служба ведомства.

От имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, от имени Швейцарии - президент страны Иньяцио Кассис.

В церемонии подписания также принял участие исполнительный координатор Офиса много-партнерского трастового фонда ООН Дж. Топпинг.

«Заключение данного Соглашения – результат плодотворного и продуктивного сотрудничества, а также тщательной работы и множества раундов переговоров в течении последних 2 лет между Министерством юстиции совместно с компетентными ведомствами Узбекистана, а также Министерством иностранных дел и заинтересованными министерствами Швейцарии с участием ООН», - отметили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что реституция будет проводится через много-партнерский трастовый фонд «Uzbekistan Vision 2030», находящийся в системе много-партнерских трастовых фондов ООН.


Фото: t.me/adliyangiliklari


Новости по теме
Почти 98% узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»
Казахстанец уверенно победил узбекистанца на турнире по ММА в Алматы
Читайте также
Умер Михаил Горбачев
Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США
XX съезд Компартии Китая откроется 16 октября
Почти 98% узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»
Ревакцинацию от коронавируса детей с 5 лет одобрили в Японии
Стоимость электроэнергии и газа для жителей Бельгии может превысить 10 тыс. евро
Авокадо, арбузы и финики начали выращивать в Англии из-за жары
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив