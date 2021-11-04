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Швейцария с конца ноября будет предоставлять ковидные сертификаты иностранным туристам

4 Ноября 2021 03:17
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Швейцария с конца ноября будет предоставлять ковидные сертификаты иностранным туристам

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Швейцария с конца ноября будет предоставлять иностранным туристам ковидные сертификаты, дающие право в течение 30 дней посещать в стране рестораны, кинотеатры, театры, бассейны, спортивные и культурные мероприятия, проводимые в помещениях. На получение такого документа на первых порах смогут рассчитывать иностранцы, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не признанными швейцарским агентством терапевтической продукции Swissmedic и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщило в среду правительство Швейцарии - Федеральный совет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Пока доступ в рестораны, театры, кинотеатры и бассейны открыт только тем, кто привит вакцинами, признанными Swissmedic и ЕМА. Это правило распространяется и на иностранных туристов. Правительство заявило, что намерено «поддержать экономику и туризм» в условиях пандемии.

«С конца ноября 2021 года лица, привитые вакцинами, признанными только со стороны ВОЗ, также смогут получать швейцарские сертификаты», - говорится в сообщении правительства.

«Срок действия сертификата (для иностранных туристов) ограничена 30 днями, и он будет действителен только в Швейцарии», - пояснили власти.

На заседании в среду Федеральный совет принял также ряд других решений, облегчающих получение ковидных сертификатов в стране. В частности, переболевшие COVID-19 жители Швейцарии смогут получать такой документ на год, а не на шесть месяцев. Кроме того, на 90 дней сертификат может быть предоставлен тем, кто имеет высокий уровень антител к новому коронавирусу. Сертификаты выдадут также гражданам, которым по медицинским причинам нельзя делать прививки.

Правительство решило на заседании, что третья, бустерная доза прививки от коронавируса будет для населения бесплатной, как и первые две дозы. Кроме того, не потребуется оплачивать ПЦР-тест тем, кто уже сделал первую прививку и ожидает второй.

В последние недели в Швейцарии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки врачи выявили 2 607 заразившихся коронавирусом, а общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 881 654. За последние 24 часа умерли 5 человек, а всего зарегистрировано 10 888 летальных исходов.

В Швейцарии применяются три вакцины: Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты американской компании Moderna и фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. Полностью вакцинировано 63,8% населения.


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#Туризм   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #Швейцария  
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