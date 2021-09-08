Швейцария проявила интерес к отечественной вакцине QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о возможной регистрации отечественной вакцины QazVac в Швейцарии.

Ранее она сообщала о том, что в Казахстане скоро начнется производство вакцины против дельта-штамма коронавируса.

В информационном пространстве также распространилась новость о том, что на новый завод приедет комиссия Всемирной организации здравоохранения. По словам генерального директора НИИ проблем биологической безопасности эти две новости не связаны между собой.

«Действительно все мировое научное сообщество работает над разработкой эффективной вакцины против дельта-штамма коронавируса. Также вакцину «Спутник V» модифицировали под дельта-штамм. В Соединенных штатах тоже работают над этим штаммом вируса. Все проводимые работы, в том числе наши, зарубежных стран находятся на уровне изучения, исследования. Еще не получили одобрения Министерства здравоохранения. Они рассматривают. В ближайшее время дадут разрешение. Сейчас ждем их ответа», - рассказала ученый.

По ее словам, представители комиссии ВОЗ, которые прибудут в Жамбылскую область, только ознакомятся с работой завода, выпускающей вакцину QazVac.

«Они приезжают только по сертификату GMP. Иными словами, они хотят посмотреть, насколько производственная практика соответствует этому стандарту. Чтобы нашу отечественную вакцину зарегистрировали в ВОЗ, во-первых, нужно получить международный сертификат. Если не получим его, они не будут рассматривать наши документы. Комиссия приезжает, чтобы ознакомиться с работой нашего завода. Пока они только знают о том, что мы построили завод. В этом ничего не решается. Нужно понимать так, что они приезжают к нам в качестве гостей. Они познакомятся с работой завода, понаблюдают. Только после этого подготавливается конкретный план по регистрации», - сказала Кунсулу Закарья.

В ходе беседы она рассказала о возможности регистрации отечественной вакцины QazVac в Швейцарии.

«Что касается регистрации вакцины в Швейцарии, они напрямую связались с нашими Министерствами иностранных дел, торговли и интеграции. Поэтому сейчас работаем с ними. Они сами проявили интерес. Кто выходит на связь, с теми и работаем. Например, есть братские страны. Кроме Кыргызстана, никто не связывался с нами с предложением. А Швейцария сама связалась, говорили: «поможем вам, если пройдете регистрацию, можно выпускать в Африку, Латинскую Америку», так они сами связались», - добавила генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.