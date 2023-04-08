Швея из Акмолинской области впечатлила судей на конкурсе профмастерства во Франции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Единственной наградой, привезенной казахстанской делегацией с Международного конкурса мастерства «Abilympics», прошедшего во Франции, стал медальон, завоеванный студенткой 2 курса многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр Альбиной Альбековой. О том, как когда-то она пришла в швейное дело, девушка рассказала корреспонденту МИА «Казинформ». Понять победительницу помогла специалист жестового языка Тамара Шевченко.

Не так давно в городе Мец прошла X Международная олимпиада профессионального мастерства для студентов с особыми образовательными потребностями «Abilympics». Казахстанскую делегацию представили 38 студентов колледжей из Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской областей, городов Алматы и Шымкента, ранее прошедших национальный отбор. Первый и единственный медальон в копилку сборной Казахстана принесла 22-летняя студентка второго курса многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр Альбина Альбекова. Она стала лучшей по компетенции «Dress making, basic».

«Я родилась в селе, училась в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей №4 в Кокшетау. Получила там среднее образование, после чего поступила в строительно-технологический колледж, который окончила с красным дипломом по специальности «Декоративно-прикладное искусство». Потом узнала, что открывается специальность «Швея» в колледже в Красном Яре. Мне очень понравилась профессия – швейное производство и моделирование», - поделилась Альбина.

Когда педагог Альбины мастер производственного обучения Гульнара Алшинбаева написала ей о поездке во Францию на конкурс «Abilympics», в котором будут участвовать люди с ограниченными возможностями, Альбина не могла в это поверить. Девушка давно мечтала поехать во Францию.

Кстати, сама Гульнара Алшинбаева была выбрана одним из судей конкурса. Не имея возможности подойти к своей ученице, она волновалась еще больше.

Заключительное задание конкурса – сшить блузку - было перед самым вылетом. До поездки во Францию Альбина успела изготовить четыре блузки и была уверена в своих силах. Задание выполнила на час раньше всех, чем удивила судей. Просто боялась не успеть.

«Само участие в конкурсе для меня было гордостью за наш Казахстан и за мой колледж. Участники были разные, из разных стран. Но я старалась не смотреть на кого-то, я была уверена в себе. Было грустно, когда озвучили третье место. Я была уверена, что возьму хотя бы третье место. Расстроилась. И тут вдруг говорят, что я удостоилась медальона! Все стало полной неожиданностью, поэтому я вышла на сцену без флага, но мой коллега по конкурсу принес мне его. Я взяла наш флаг с особой гордостью. Хотела поднять его выше всех!» - продолжила рассказ победительница.

Альбина признается, что всегда мечтала стать швеей-модельером. На сегодняшний день девушку уже пригласили на работу в ателье «Акай».