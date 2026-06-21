Швеция возвращает бумажные учебники в школы после предупреждений ученых

Швеция начала возвращать бумажные учебники в школы после того, как ученые предупредили о возможном негативном влиянии чрезмерного использования планшетов и компьютеров на внимание, концентрацию и качество обучения детей, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Власти страны пересматривают прежний курс на цифровизацию образования и увеличивают финансирование закупок печатных учебных материалов.

В одной из школ Стокгольма ученики четвертого класса читают вслух тексты из печатных материалов после самостоятельного чтения обычных книг. Такие уроки становятся все более привычными для шведских школ, где вновь делают ставку на традиционные формы обучения.

— Когда я читаю на устройствах, у меня обычно болит голова. С бумажными книгами я могу сосредоточиться лучше, — рассказала школьница Эмилия.

Массовое внедрение цифровых устройств в шведских школах началось примерно в 2010 году. Однако ситуация вызвала широкую дискуссию после публикации результатов международного исследования PISA, показавших заметное снижение уровня чтения и математической подготовки школьников в период с 2018 по 2022 год.

Проведенное по заказу правительства исследование с участием нейробиологов и педиатров показало, что чрезмерное использование цифровых устройств может ухудшать концентрацию внимания. При этом печатные учебные материалы во многих случаях оказываются более эффективными для усвоения знаний.

В результате в 2023 году власти скорректировали образовательную политику. Для учащихся младших классов вновь стали рекомендовать обучение с использованием бумажных учебников и других печатных материалов. На их закупку для детских садов и школ государство ежегодно выделяет от 658 до 755 миллионов шведских крон, что составляет примерно 70–80 миллионов долларов.

Возвращение к традиционным учебным материалам происходит на фоне противоположной тенденции в ряде других стран. Так, в Японии недавно был принят закон, официально закрепивший цифровые учебники в качестве одного из основных учебных материалов в школах.

— Решение было принято на основе исследований, свидетельствующих о том, что маленькие дети, мозг которых еще развивается, могут быть особенно уязвимы к воздействию цифровых устройств, — отметил председатель парламентского комитета по образованию Йоар Форселль.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что снижение успеваемости нельзя объяснить только распространением цифровых технологий. Среди возможных причин также называют демографические изменения и сложности, с которыми сталкиваются дети из семей мигрантов.

С середины 2010-х годов Швеция приняла значительное число беженцев и мигрантов из Сирии, Афганистана и ряда африканских стран, что также повлияло на образовательную систему.

Директор школы Бандхаген Пиа Нистрем считает, что искать причину всех проблем исключительно в технологиях неправильно.