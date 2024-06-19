Шведский ретейлер H&M окончательно закрывает бизнес в России

Российская дочка шведского ретейлера одежды H&M начала процесс ликвидации. Соответствующие сведения приводятся на портале сервиса Единого государственного реестра юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Находится в состоянии ликвидации, - указано в выписке из ЕГРЮЛ.

Отмечается, что решение о ликвидации было направлено руководством российской компании накануне, 17 июня.

ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», зарегистрированное в Московской области с 2008 года, должно быть ликвидировано до 5 июня 2025 года.

Компания H&M заявила об уходе с рынка РФ в начале 2022 года. В течение нескольких месяцев ретейлер распродавал товарные остатки и розничные точки продажи. На момент ухода компания располагала более 180 магазинами по России. На сегодня продукция компании завозится в России по схемам параллельного импорта и распространяется преимущественно на площадках крупнейших российских маркетплейсов.