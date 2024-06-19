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    19:44, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Шведский ретейлер H&M окончательно закрывает бизнес в России

    H&M
    Фото: H&M

    Российская дочка шведского ретейлера одежды H&M начала процесс ликвидации. Соответствующие сведения приводятся на портале сервиса Единого государственного реестра юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Находится в состоянии ликвидации, - указано в выписке из ЕГРЮЛ.

    Отмечается, что решение о ликвидации было направлено руководством российской компании накануне, 17 июня.

    ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», зарегистрированное в Московской области с 2008 года, должно быть ликвидировано до 5 июня 2025 года.

    Компания H&M заявила об уходе с рынка РФ в начале 2022 года. В течение нескольких месяцев ретейлер распродавал товарные остатки и розничные точки продажи. На момент ухода компания располагала более 180 магазинами по России. На сегодня продукция компании завозится в России по схемам параллельного импорта и распространяется преимущественно на площадках крупнейших российских маркетплейсов.

    Теги:
    Мировые новости Россия Швеция
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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