Шведский пенсионный фонд Alecta извинился за неудачные инвестиции в банки-банкроты США

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta потерял 2 миллиарда долларов после неудачных инвестиций в банки США Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank, Казинформ передает со ссылкой на Bloomberg.

Исполняющая обязанности генерального директора пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд извинилась перед вкладчиками во время ежегодного совещания попечительского совета фонда, состоявшегося в четверг в Стокгольме.

«Поясню, что инвестировать в банки США было ошибкой, все должно было быть совсем иначе», - сообщила Торслунд.

«Мы можем лучше, и я полностью осознаю разочарованность и обеспокоенность наших клиентов и членов попечительского совета», - сказала она, добавив, что фонд со всей серьезностью воспринимает свою ошибку.

Alecta, в управлении которого находится 1,2 триллионов шведских крон (155 миллиардов долларов) пенсионных накоплений, оказался в центре внимания после разглашения информации о провальных инвестициях в американские нишевые банки - Silicon Valley Bank, принадлежащий SVB Financial Group, First Republic Bank и Signature Bank - в середине марта этого года.

Торслунд отметила, что потери пенсионных накоплений незначительно повлияли на работу фонда, и призвала всех не беспокоиться о пенсионных накоплениях и выплат.

«Для нас важно продемонстрировать, что такие ошибки больше не произойдут», - сказала она.

По словам Уильяма Маккекни, генерального советника фонда Alecta, внутренняя проверка показала, что решение инвестировать в банки США было «в рамках делегированных полномочий, предоставленных советом».

В отделе управления активами фонда сообщили, что ничего не предвещало того, с чем столкнулись банки, заверив, что вопрос улучшения анализа рисков будет рассмотрен в будущем. Было отмечено, что фонд привлечет внешнего партнера для анализа метода бенчмаркинга.