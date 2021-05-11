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    05:41, 11 Май 2021 | GMT +6

    Шведова проиграла на старте парного турнира в Риме

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанка Ярослава Шведова в паре с японкой Макото Ниноми не смогли выйти в следующий раунд плей-офф турнира WTA 1000 в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Их соперницами были Луция Градецкая из Чехии и Лаура Зигемунд из Германии. Они совершили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта. Ниноми и Шведова сделали две подачи навылет, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта. Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:5, 7:10 в пользу европейских спортсменок.

    В следующем раунде Луция и Лаура встретятся с Кристиной Младенович и Маркетой Вондрусовой.

    Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также не сумела пробиться во второй круг турнира, проиграв в стартовой встрече в трёх сетах 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Матч продолжался 2 часа 58 минут.

    Не смог выйти в следующую стадию плей-офф турнира АТР в Риме и первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик.

    Казахстанец в первом матче уступил Мартину Чиличу из Хорватии. Первый сет закончился со счетом 6:4 в пользу Бублика, однако второй и третий сет закончился уверенными победами хорвата (2:6, 3:6). Итоговый счет встречи 1:2.




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