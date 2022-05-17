17 Мая 2022 14:31

Швеция следует примеру Финляндии в подаче заявки на членство в НАТО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон официально объявила, что ее страна подаст заявку на вступление в НАТО, положив конец более чем 200-летнему военному нейтралитету, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

М. Андерссон сообщила, что заявка Швеции на членство будет подана одновременно с Финляндией, министр иностранных дел которой Пекка Хаависто ранее отметил дату – 18 мая текущего года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что процесс присоединения двух стран будет происходить с беспрецедентной скоростью. Вместе с тем, Й. Столтенберг заявил, что НАТО рассмотрит возможность предоставления гарантий безопасности, включая увеличение своего присутствия в регионе.





Автор: Кожыбаев Рустем