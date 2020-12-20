Швеция продлила до конца марта 2021 года запрет на въезд из-за пределов Евросоюза

СТОКГОЛЬМ. АЗЕРТАДЖ – ТАСС – КАЗИНФОРМ - Швеция будет оставаться закрытой для въезда граждан из стран, не входящих в Европейский Союз, до конца марта 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз канцелярии правительства Швеции, властями страны было принято решение о продлении существующего временного запрета на въезд в страну до 31 марта следующего года.

В середине марта шведское правительство решило запретить все несрочные и несущественные поездки в Швецию из других государств, за исключением стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. Решение было принято по рекомендации Европейской комиссии. Целью данной меры является смягчение последствий распространения вируса SARS-CoV-2 и уменьшение масштабов вспышки COVID-19. Впоследствии действие данной меры несколько раз продлевалось согласно рекомендациям Европейской комиссии и Совета Европейского Союза.

Однако впредь запрет на въезд также будет применяться к жителям Великобритании, так как в конце текущего года завершается переходный процесс по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

Ограничительные меры в Швеции объясняются неутешительной ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Так, пишет ТАСС, число пациентов, умерших после заражения коронавирусом в Швеции, составляет 7 802, что намного больше, чем в соседних северных странах.

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что властям не удалось спасти жизни людей во время пандемии.

«Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Это то, от чего страдаем все мы», - заявил в программе телеканала SVT «Год с королевской семьей» король Карл XVI Густав, передает ТАСС.

«Шведский народ сильно пострадал в тяжелых условиях, - приводятся заявления монарха в четверг на сайте канала. - Думается обо всех членах семьи, которые не смогли попрощаться с умершими. Я полагаю, что это тяжелый и травмирующий опыт - не иметь возможности тепло попрощаться».

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на «добровольной и личной ответственности». Правительство страны после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов школ и вузов на дистанционную основу, но детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работали. Карантин в стране или отдельных регионах не вводился, магазины и предприятия общепита оставались открытыми.

Некоторые эксперты, сравнив показатели смертности из-за коронавируса в Швеции и других странах Северной Европы, призывали власти к более жестким мерам, чтобы остановить распространение вируса. Однако, по мнению властей, принимаемые меры не столь резко отличаются от ограничений, введенных в других странах: несмотря на то, что полностью страна не закрылась, многие оставались дома, а часть предприятий не работала.

В опубликованном во вторник промежуточном докладе созданной в конце июня специальной экспертной комиссии, задача которой состояла в общей оценке шведской стратегии по ограничению распространения инфекции, отмечено, что Швеция не смогла защитить пожилых жителей страны во время пандемии коронавируса, а ответственность за это несут нынешнее и предыдущие правительства. В отчете говорится, что меры по сокращению распространения инфекции в этой сфере были приняты слишком поздно и были недостаточными, пишет ТАСС.

Фото: azertag.az