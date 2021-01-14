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Шутника, «заминировавшего» ГЭС, задержали в ВКО

14 Января 2021 19:19
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Шутника, «заминировавшего» ГЭС, задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Житель Восточного Казахстана в шутку «заминировал» ГЭС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В начале января текущего года на оперативный канал «102» в ОП Глубоковского района обратился 56-летний мужчина, пояснив, что якобы его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС.

Незамедлительно сотрудниками полиции и соответствующими органами осуществлен осмотр места происшествия.

Выехавшие на место происшествия специалисты, взрывных устройств не установили.

К счастью, сообщение не подтвердилось.

«В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел словесный конфликт. И у одного из мужчин возник преступный умысел. Осуществляя задуманное нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Злоумышленнику грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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