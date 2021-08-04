Шумовые полосы появились на костанайских автодорогах республиканского значения

«Совместно с Костанайским филиалом АО НК «КазАвтоЖол» и подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор» проводятся обследования на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения пролегающей по территории Костанайской области. Также в целях стабилизации аварийности и дальнейшего улучшения дорожной безопасности на автодорогах республиканского значения на аварийно-опасных участках, опасных поворотах, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы»,- сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что это автодороги республиканского значения: Р-36 «Костанай-Ауликоль-Сурган» ( участок от поселка Лаврентьевка до Карасуского района) М-36 «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» (участок от Алтынсаринского района по направлению Сарыколя), А-23 «Костанай-Житикара- Мюктыколь-граница РФ» (по направлению города Житикары).

«Шумовые полосы используются для снижения аварийности на автомобильных дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость», - дополнили в департаменте.

Ранее, в рамках ОПМ установлено восемь билбордов на тему пропаганды безопасного дорожного движения вдоль автодорог республиканского значения области. Работу в этом направлении ведомство намерены продолжить.



