Шумовые полосы появились на костанайских автодорогах республиканского значения
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области для улучшения дорожной безопасности на автодорогах республиканского значения на аварийно-опасных участках, опасных поворотах, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
На территории региона с 13 июля по 12 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках ОПМ сотрудниками дорожно-технической инспекции департамента полиции Костанайской области организован ряд мероприятий, направленный на недопущение ДТП.
«Совместно с Костанайским филиалом АО НК «КазАвтоЖол» и подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор» проводятся обследования на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения пролегающей по территории Костанайской области. Также в целях стабилизации аварийности и дальнейшего улучшения дорожной безопасности на автодорогах республиканского значения на аварийно-опасных участках, опасных поворотах, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы»,- сообщили в ведомстве.
В полиции уточнили, что это автодороги республиканского значения: Р-36 «Костанай-Ауликоль-Сурган» (
«Шумовые полосы используются для снижения аварийности на автомобильных дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость», - дополнили в департаменте.
Ранее, в рамках ОПМ установлено восемь билбордов на тему пропаганды безопасного дорожного движения вдоль автодорог республиканского значения области. Работу в этом направлении ведомство намерены продолжить.
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