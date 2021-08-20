+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шумовые полосы для снижения аварийности наносят в ВКО

20 Августа 2021 14:49
Поделиться:
Шумовые полосы для снижения аварийности наносят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Шумовые полосы для снижения аварийности наносят в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Президент принял акима Восточно-Казахстанской области Водителей большегрузов оштрафовали в СКО Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию

Обеспечение безопасности пешеходов на автомобильных дорогах зависит не только от соблюдения Правил дорожного движения водителями, пешеходами, но и использования современных средств регулирования дорожным движением. Особого внимания заслуживает привлечение внимания водителей к дорожным участкам и пешеходным переходам, которые отличаются повышенным уровнем опасности.

«В этих целях во второй декаде августа по предложению управления административной полиции обслуживающей дорожной организацией ВКО филиалом ТОО «Казахавтодор» нанесены специальные шумовые полосы перед семью нерегулируемыми пешеходными переходами по автодороге Усть-Каменогорск-Семей. Это специальный вид разметки, выступающей над проезжей частью, выполненной по особой технологии путем использования специальных материалов. Если человек вдруг уснул за рулем или начал погружаться в сон, наезд на полосу разбудит его из-за вибраций», – рассказал начальник управления административной полиции Ернар Базаров.

Главная задача шумовой полосы заключается в снижении уровня аварийности, повышения концентрации водителя и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день на дорогах и улицах области уже эксплуатируется более 4000 погонных метров шумовых полос (20 участков). Дальнейшее ее применение очевидно и будет продолжено владельцами дорог в текущем году.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
Президент принял акима Восточно-Казахстанской области
Водителей большегрузов оштрафовали в СКО
Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
3 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
4 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
5 В Алматы заработали обновленные экопосты
6 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Читайте также
Трехлетний ребенок застрял между оконными рамами в ВКО
Актуальные вопросы безопасности рассмотрела комиссия по ЧС в ВКО
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
В Алматы заработали обновленные экопосты
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив