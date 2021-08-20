Шумовые полосы для снижения аварийности наносят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Шумовые полосы для снижения аварийности наносят в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Обеспечение безопасности пешеходов на автомобильных дорогах зависит не только от соблюдения Правил дорожного движения водителями, пешеходами, но и использования современных средств регулирования дорожным движением. Особого внимания заслуживает привлечение внимания водителей к дорожным участкам и пешеходным переходам, которые отличаются повышенным уровнем опасности.

«В этих целях во второй декаде августа по предложению управления административной полиции обслуживающей дорожной организацией ВКО филиалом ТОО «Казахавтодор» нанесены специальные шумовые полосы перед семью нерегулируемыми пешеходными переходами по автодороге Усть-Каменогорск-Семей. Это специальный вид разметки, выступающей над проезжей частью, выполненной по особой технологии путем использования специальных материалов. Если человек вдруг уснул за рулем или начал погружаться в сон, наезд на полосу разбудит его из-за вибраций», – рассказал начальник управления административной полиции Ернар Базаров.

Главная задача шумовой полосы заключается в снижении уровня аварийности, повышения концентрации водителя и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день на дорогах и улицах области уже эксплуатируется более 4000 погонных метров шумовых полос (20 участков). Дальнейшее ее применение очевидно и будет продолжено владельцами дорог в текущем году.