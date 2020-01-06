Шумных любителей праздников наказали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за новогодние праздники привлекли к ответственности за нарушение тишины 19 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за выходные на номер 102 поступило около 2,2 тыс. звонков. Из них 458 потребовали полицейского реагирования. В основном - семейные дебоши, скандалы, шум со стороны нетрезвых компаний. Понятно, что праздники проходят шумно. Тем не менее отсутствие тишины в течение нескольких суток дает право обратиться в полицию. Все 19 любителей шумных застолий теперь заплатят штраф в размере 5 МРП - более 13 тыс. тенге.

Напомним, с нового года в РК ужесточили ответственность за нарушение тишины.

В Северо-Казахстанской области за прошлый год за нарушение тишины к ответственности привлекли 1,7 тыс. человек. Подавляющее большинство нарушений регистрируется в Петропавловске.