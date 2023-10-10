Шумно и мокро: организатора посвящения в студенты оштрафовали в Семее

В Семее привлекли к ответственности организатора посвящения в студенты, передает корреспондент агентства Kaziform.

По данным правоохранительных органов, у одного из студенческих общежитий в ночное время молодежь громко отметила церемонию посвящения в студенты. На действия молодых людей пожаловались жители ближайших жилых домов.

- В отношении 20-летнего организатора составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, сопровождаемое шумом, не связанным с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, - пояснили в полиции.

Санкцией данной статьи предусмотрен штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что действие происходит у входа в общежитие и толпу молодых людей обливают водой.

С начала года полицейские области Абай привлекли к административной ответственности около полутора тысяч жителей области за нарушение ночной тишины.