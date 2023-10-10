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    19:18, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Шумно и мокро: организатора посвящения в студенты оштрафовали в Семее

    Шумно и мокро: организатора посвящения в студенты оштрафовали в Семее
    Фото: pixabay.com.

    В Семее привлекли к ответственности организатора посвящения в студенты, передает корреспондент агентства Kaziform.

    По данным правоохранительных органов, у одного из студенческих общежитий в ночное время молодежь громко отметила церемонию посвящения в студенты. На действия молодых людей пожаловались жители ближайших жилых домов.

    - В отношении 20-летнего организатора составлен административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, сопровождаемое шумом, не связанным с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, - пояснили в полиции.

    Санкцией данной статьи предусмотрен штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

    На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что действие происходит у входа в общежитие и толпу молодых людей обливают водой.

    С начала года полицейские области Абай привлекли к административной ответственности около полутора тысяч жителей области за нарушение ночной тишины.

    Теги:
    Семей Вузы Борьба с преступностью Абайская область Общество Происшествия Молодежь
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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