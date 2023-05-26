«Шумахера» задержали на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские привлекли к ответственности водителя, который перевозил пассажиров на скорости около 200 километров в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на 126-м километре автодороги областного значения Мерке – Шу - Бурылбайтал за превышение скоростного режима была остановлена автомашина марки Toyota Alphard.

«Водитель вел машину со скоростью 189 километров в час, - пояснили в пресс-службе ведомства. - К тому же, в салоне данного транспортного средства находились пассажиры».

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 592 части 3 КоАП РК «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока и более километров в час).

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или 69 тысяч тенге.

«Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей не нарушать правила дорожного движения и не превышать скорость. Помните, что вы ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей – пассажиров и всех участников дорожного движения. В ваших руках судьбы других людей», - сообщили в ведомстве.