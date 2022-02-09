Шугыла Адепхан: Балетный мир для меня открыл папа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Балерина Шугыла Адепхан стала партнершей ведущего солиста балетной труппы «Астана Опера» Бахтияра Адамжана в Австралии в рамках мирового шоу Ballet International Gala. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с артисткой о том, как она открыла для себя балетный мир, какое впечатление получила от выступления на мировой сцене и как ей удается чувственно передать эмоции героинь.

21-летняя Шугыла Адепхан уже 5 лет работает солисткой балета в «Астана Опера». На сцене главного театра страны она исполняет партии Гамзатти в балете «Баядерка», Мари из «Щелкунчика», Эсмеральды из «Собора Парижской богоматери» и многие другие.

«Балетный мир для меня открыл мой папа. С детства он прививал любовь к балету, пытался со мной заниматься, хоть и не имеет никакого отношения к искусству. Затем родители отдали меня на курсы балета. В молодости папа был спортсменом. Поэтому для него было важно, чтобы я развивалась в похожей отрасли. Он очень хочет, чтобы я стала знаменитой и прославила Казахстан. Он всегда приходит на спектакли, в которых я танцую. Внимательно следит за каждым моим движением, в какой-то степени понимает, о чем я танцую. Порой прихожу домой, а папа говорит: «Ты что-то там допустила ошибку», - рассказала Шугыла.

Когда ей исполнилось 9 лет, она поняла, что хочет поступить в балетную школу в Алматы.

«Я осознала, что хочу этим ремеслом заниматься в дальнейшем. Наша учеба длится 8 лет. 7 лет проучилась в Алматы, затем в столице открылась Казахская академия хореографии. Узнав об этом, перевелась и здесь окончила учебу. После этого получила приглашение от «Аstana Ballet» и «Астана Опера». В итоге выбрала «Астана Опера», потому что Алтынай Асылмуратова для меня многое значит», - сказала Ш. Адепхан.

После прихода в театр «Астана Опера» артистка начала заниматься с Алтынай Асылмуратовой. «Я поняла, что она - легенда, поэтому радуюсь тому, что работаю с ней», - заявила балерина.

Шугыла хочет оправдать надежды тех, кто верит в ее талант и способности. Участвуя в различных конкурсах, выступая на мировых сценах, солистка балета оттачивает свои навыки. Германия, Италия, Украина, ряд других стран и вот – выступление в Австралии в рамках мирового шоу Ballet International Gala.

«Сразу же по приезде влюбилась в эту страну. Зрители очень открытые, поближе познакомилась со многими артистами, подружилась с ними. Меня очень впечатлила эта страна, потому что люди открытые, дружелюбные, всегда после выступления ждут на улице, чтобы взять автограф, побеседовать. Особых нюансов не было, потому что балетный мир везде одинаковый. Мы увидели разный уровень балетных артистов. Мы получили мощный заряд мотивации, вдохновения. Это не первое мое выступление за рубежом, однако, считаю, самым первым мощным выступлением на мировой сцене. Эту возможность подарил мне Бахтияр Адамжан. Я очень благодарна, что он взял меня в роли партнерши и предоставил такую возможность. Наше выступление всем понравилось тем, что мы очень эмоциональные. «Спартак» - эмоциональный балет, мы постарались передать все чувства персонажей», - отметила Шугыла Адепхан.

Одним из любимых балетов девушка назвала «Собор Парижской богоматери», где она танцует партию Эсмеральды.

«Каждый раз я с трепетом жду это выступление. Мне очень нравится партия и характер Эсмеральды. Считаю, что Эсмеральда – многогранная, многие ее черты можно воплотить на сцене», - призналась артистка.

Перед тем, как станцевать определенную партию, балерина тщательно изучает свои героинь.

«Обязательно читаю историю балета, если есть книга, люблю смотреть старые архивные видео балерин, как они танцевали эти партии, стараюсь что-то брать у них, учиться. Сейчас хочу больше развиваться. Чувствую, что наполнилась вдохновением. Получила невероятный заряд энергии. Я готова дальше работать, прославлять нашу страну всему миру», - добавила солистка театра «Астана Опера» Шугыла Адепхан.